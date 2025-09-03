Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 13:02

Песков опроверг сообщения о встрече Путина со спикером парламента Кореи

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин не встречался отдельно со спикером Национального собрания Южной Кореи, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, глава государства мог кратко поприветствовать председателя парламента азиатской страны.

Они могли просто пожать руки, поприветствовать друг друга кратко, да, но каких-то отдельных встреч не было, — сказал Песков.

Ранее пресс-служба Нацсобрания Южной Кореи сообщила, что Путин встретился в Пекине с председателем парламента страны У Вон Сиком. По ее информации, во время беседы У Вон Сик попросил президента проявить внимание к 130 южнокорейским компаниям, работающим в России. Путин в свою очередь поинтересовался у спикера парламента, хотел ли он что-то передать лидеру КНДР Ким Чен Ыну, добавили в пресс-службе.

До этого Путин проводил председателя госдел КНДР Ким Чен Ына до его автомобиля у резиденции Дяоюйтай. Переговоры, длившиеся 2,5 часа, завершились теплым прощанием лидеров. Главы двух государств также посетили торжества в честь 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японской агрессии и окончания Второй мировой войны.

Россия
Южная Корея
Дмитрий Песков
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вода Сасси для похудения — жиросжигающий коктейль с лимоном
Готовим оладьи из кабачков по классическому рецепту
Число регионов с зарплатой выше 100 тысяч рублей резко возросло
Рецепт маринованных огурцов по-болгарски: сладкие и ароматные
Стало известно, как «лабубу» и «окак» захватили русский язык в 2025 году
Запасаемся тертыми огурцами в банках — простейшей закуской на зиму
Вяленые помидоры: готовим итальянскую закуску на зиму в духовке
«Как крысы с корабля»: генерал объяснил исчезновение мобилизованных в ВСУ
Стало известно, как пострадают социологи из-за закона о мошенниках
Шакшука: готовим необычную яичницу на завтрак
Экономист назвал самый выгодный месяц для отпуска в 2025 году
Путину подарили картину о жизни женщин в Конго
Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Стали известны новые детали о процессе по делу «Крокуса»
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Захарова одним словом оценила очередные санкции Британии
Путин предоставил президентский самолет для спасения больного раком ребенка
«Трудно перечислить»: Путин о сотрудничестве РФ и Вьетнама в последние годы
Военэксперт раскрыл, как российские дроны деморализуют украинских бойцов
В Кремле рассказали о зарубежных подарках Путину в Пекине
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.