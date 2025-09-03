Песков опроверг сообщения о встрече Путина со спикером парламента Кореи

Президент РФ Владимир Путин не встречался отдельно со спикером Национального собрания Южной Кореи, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, глава государства мог кратко поприветствовать председателя парламента азиатской страны.

Они могли просто пожать руки, поприветствовать друг друга кратко, да, но каких-то отдельных встреч не было, — сказал Песков.

Ранее пресс-служба Нацсобрания Южной Кореи сообщила, что Путин встретился в Пекине с председателем парламента страны У Вон Сиком. По ее информации, во время беседы У Вон Сик попросил президента проявить внимание к 130 южнокорейским компаниям, работающим в России. Путин в свою очередь поинтересовался у спикера парламента, хотел ли он что-то передать лидеру КНДР Ким Чен Ыну, добавили в пресс-службе.

До этого Путин проводил председателя госдел КНДР Ким Чен Ына до его автомобиля у резиденции Дяоюйтай. Переговоры, длившиеся 2,5 часа, завершились теплым прощанием лидеров. Главы двух государств также посетили торжества в честь 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японской агрессии и окончания Второй мировой войны.