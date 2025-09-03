Путин проводил Ким Чен Ына после переговоров в Пекине

Президент России Владимир Путин проводил лидера КНДР Ким Чен Ына до его автомобиля у резиденции Дяоюйтай, сообщает ТАСС. Переговоры, длившиеся 2,5 часа, завершились теплым прощанием глав государств.

Лидеры сначала общались в присутствии делегаций. С российской стороны во встрече участвовали министр иностранных дел Сергей Лавров, сопредседатель двусторонней межправкомиссии, министр экологии и природных ресурсов Александр Козлов и помощник президента Юрий Ушаков.

После торжеств в честь 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и окончания Второй мировой войны главы государств отправились на двусторонние переговоры. Путин и Ким Чен Ын поехали в Дяоюйтай на одном автомобиле.

Ранее Ким Чен Ын в ходе встречи с Путиным заверил в готовности КНДР предоставить России всеобъемлющую поддержку, назвав это моральным обязательством между союзниками. Кроме того, он поблагодарил российского президента за признание вклада северокорейских военнослужащих в освобождение Курской области от ВСУ.

До этого Путин заявил, что корейские воины мужественно и героически сражались в Курской области. Как обратил внимание российский президент, военные КНДР участвовали в освобождении региона по инициативе Ким Чен Ына.