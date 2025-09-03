Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 09:00

«Братский долг»: Ким Чен Ын обещал Путину прийти на помощь в нужный момент

Ким Чен Ын счел помощь России братским долгом КНДР

Ким Чен Ын

Пхеньян готов оказать Москве любую помощь и будет считать это братским долгом, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным. Также он выразил благодарность главе российского государства за высокую оценку роли, которую сыграли солдаты КНДР в освобождении Курской области, передает ТАСС.

Если есть что-то, чем мы можем помочь России, то мы обязательно это сделаем, будем считать это братским долгом и сделаем все для того, чтобы помочь России, — подчеркнул лидер.

До этого Путин заявил, что корейские воины мужественно и героически сражались в Курской области. Как обратил внимание российский президент, военные КНДР участвовали в освобождении региона по инициативе Ким Чен Ына.

Ранее актриса Яна Поплавская заявила, что военные КНДР участвовали в освобождении Курской области, потому что руководство Северной Кореи дало им установку защищать братскую страну, которой угрожает общий враг. По ее словам, она видела этих бойцов во время недавней поездки в один из российских военных госпиталей.

