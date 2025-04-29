«Не думая о смерти»: актриса раскрыла, почему бойцы КНДР воюют за Россию Поплавская: бойцы КНДР воюют за РФ из-за приказа помочь братской стране

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Военнослужащие КНДР, участвовавшие в освобождении Курской области

Военные КНДР участвовали в освобождении Курской области, потому что руководство Северной Кореи дало им установку защищать братскую страну, которой угрожает общий враг, заявила в своем Telegram-канале актриса, общественный деятель Яна Поплавская. По ее словам, она видела этих бойцов во время недавней поездки в один из российских военных госпиталей.

Спросила — что их мотивирует, почему они так выступили за Россию и так самоотверженно бьются за Курскую область? Мне объяснили, что их руководство дало простые установки: Россия — братская страна, которой угрожает общий враг, мировое зло. И Корея должна помочь победить мировое зло. И они воюют бесстрашно, без оглядки, почти фанатично, не думая о смерти. Хорошее простое и понятное объяснение, — отметила Поплавская.

По словам актрисы, когда она увидела солдат КНДР, то удивилась, так как они показались ей похожими на «больших детей». Хотя это взрослые мужчины, просто небольшого роста, объяснила общественный деятель.

До этого президент РФ Владимир Путин поблагодарил подразделения КНДР, принимавшие участие в разгроме ВСУ под Курском согласно Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой от 19 июня 2024 года. В частности, президент указал на героизм, высокий уровень специальной подготовки и самоотверженности корейских солдат.

Ранее Путин объявил перемирие с Киевом в дни 80-летия Победы. В сообщении Кремля сказано, что, по мнению России, Украина должна последовать этому примеру.