Путин объявил новое перемирие в зоне СВО Путин объявил перемирие с Украиной в дни 80-летия Победы

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Российский президент Владимир Путин объявил перемирие с Украиной в дни 80-летия Победы, сказано на официальном сайте Кремля. РФ считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру, сказано в сообщении.

По решению президента Российской Федерации, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации В. В. Путина из гуманитарных соображений в дни 80-летней годовщины Победы с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия, — указано в сообщении.

В случае нарушений перемирия Киевом российские солдаты дадут адекватный и эффективный ответ, отмечается на сайте Кремля. Москва в очередной раз сообщает о своей готовности к мирному урегулированию без предварительных условий, направленному на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами, говорится в тексте.

Ранее в Минобороны заявили, что Вооруженные силы России продолжили проведение военной спецоперации на Украине после окончания пасхального перемирия. В частности, временный режим прекращения огня, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестал действовать с 00:00 21 апреля.