ВС России продолжили проведение СВО после окончания пасхального перемирия

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России продолжили проведение военной спецоперации на Украине после окончания пасхального перемирия, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Временный режим прекращения огня, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестал действовать с 00:00 21 апреля.

С окончанием действия перемирия Вооруженные силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции, — говорится в сводке министерства.

В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины, несмотря на объявленное перемирие, продолжали наносить удары по российской территории. Всего было зафиксировано 4,9 тысячи нарушений режима прекращения огня.

Ранее военкор Юрий Котенок заявил, что Вооруженные силы Украины практически проигнорировали объявленное Путиным пасхальное перемирие. По его словам, украинская сторона соблюдала режим прекращения огня по всей линии фронта лишь там, где было выгодно Киеву. Также военкор обратил внимание, что ВСУ наносили удары не только по российской армии, но и по мирным целям.

До этого стало известно, что за сутки системы ПВО сбили 104 украинских беспилотника. Как указала пресс-служба Минобороны РФ, с начала спецоперации уничтожен 661 самолет ВСУ, более 52 тысяч БПЛА, свыше 600 зенитных ракетных комплексов.