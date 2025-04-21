Раскрыто число сбитых за сутки беспилотников ВСУ Минобороны РФ: за сутки системы ПВО сбили 104 беспилотника ВСУ

Фото: МО РФ

За сутки системы ПВО сбили 104 украинских беспилотника, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В ведомстве отметили, что с начала спецоперации уничтожен 661 самолет ВСУ, более 52 тысяч БПЛА, свыше 600 зенитных ракетных комплексов.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены 104 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба УФСБ России по ДНР сообщила, что в регионе сорвали почти 270 воздушных атак ВСУ. В частности, украинские беспилотники перехватили в Донецке, Макеевке и Горловке. В ФСБ уточнили, что в двух районах Донецка сбили два беспилотника самолетного типа и один фальшдрон. В Горловке поразили FPV-дрон, а также ударный боеприпас. Также украинский беспилотник обезвредили в курортном поселке Седово.

До этого сообщалось, что украинские вооруженные силы нанесли артиллерийский удар по Горловке, несмотря на объявленное пасхальное перемирие. Это был уже седьмой обстрел населенного пункта 20 апреля.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что украинские военные за ночь 20 апреля совершили более 400 обстрелов позиций российских войск, а также нанесли свыше 900 ударов с помощью беспилотников. Как уточнили в ведомстве, от атак пострадали мирные жители.