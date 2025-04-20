ВСУ седьмой раз ударили по Горловке во время перемирия ВСУ седьмой раз за сутки обстреляли Горловку после начала пасхального перемирия

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ВС Украины

Украинские вооруженные силы нанесли новый артиллерийский удар по Горловке, несмотря на объявленное пасхальное перемирие, передает управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. Это уже седьмой обстрел населенного пункта с начала суток.

Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 20:10 — н. п. Дылеевка — н. п. Горловка (Никитовский район), — отмечается в сообщении.

По данным источника, удар был нанесен в 20:10 по московскому времени. ВСУ использовали артиллерию калибра 155 мм, произведя четыре выстрела. Пострадал один мужчина.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил о готовности российских войск к ответным действиям после завершения пасхального перемирия. Парламентарий подчеркнул, что после полуночи 21 апреля российская армия сможет перейти к активным боевым действиям. Колесник назвал нарушения со стороны Киева ожидаемыми, напомнив, что президент России Владимир Путин заранее поручил обеспечить полную боеготовность войск на случай провокаций.

В то же время на Украине впервые за долгое время с вечера 19 апреля не объявляли воздушную тревогу. В пасхальную ночь не было зафиксировано авиаударов или пусков беспилотников. Мониторинговые каналы ВСУ, обычно активно сообщающие о воздушной угрозе, с 22:00 мск прекратили публикации соответствующих предупреждений.