«Грянет «333»: депутат об ответе на удары ВСУ во время перемирия Депутат Колесник: Россия ответит на провокации ВСУ после пасхального перемирия

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ВС Украины

После окончания пасхального перемирия Россия ответит на атаки Вооруженных сил Украины за время мирной инициативы, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что все атаки со стороны Киева были отбиты. По его словам, после завершения пасхального перемирия с российской стороны в любой момент может раздаться «333», команда для залпового огня артиллерии.

Это была жесткая массовая атака, но оборона ее отбила. Атаки были отбиты. Вот как мы должны реагировать? Мы, люди военные, слово держим. А в 00 часов и 1 минуту уже в любой момент может грянуть «333», — поделился Колесник.

Депутат уточнил, что перемирие заканчивается в 00:00 21 апреля. По словам парламентария, было ожидаемо, что Киев нарушит договоренности, поэтому российская армия была готова к провокациям.

В принципе, по моему мнению, это было ожидаемо. Киев никогда никаких правил не соблюдал. Я думаю, наши военные тоже, как четко сказал президент, готовы к провокациям. Президент сказал Герасимову, начальнику Генерального штаба, чтобы боеготовность была надлежащая, чтобы все было нормально, — добавил депутат.

В Минобороны России ранее сообщили, что украинские военные за ночь 20 апреля совершили более 400 обстрелов позиций российских войск, а также нанесли свыше 900 ударов с помощью беспилотников. Как уточнили в ведомстве, от атак пострадали мирные жители.