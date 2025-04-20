ВСУ 444 раза обстреляли позиции ВС РФ после объявления перемирия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С»

Украинские военные за ночь 20 апреля совершили более 400 обстрелов позиций российских войск, а также нанесли свыше 900 ударов с помощью беспилотников, несмотря на объявленное пасхальное перемирие, сообщили в Министерстве обороны РФ. Как уточнили в ведомстве, от атак пострадали мирные жители.

По данным источника, несмотря на соблюдение режима прекращения огня со стороны всех российских группировок с 18:00 19 апреля, подразделения ВСУ пытались атаковать позиции в районе населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь в ДНР. Уточняется, что все атаки были отражены.

ВСУ также применили 48 беспилотников самолетного типа, в том числе один направили на территорию Крыма. По данным Минобороны, под огнем оказались населенные пункты в Брянской, Курской и Белгородской областях — всего 12 обстрелов, 33 удара дронов и семь сбросов боеприпасов.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что нарушение пасхального перемирия со стороны ВСУ было ожидаемым, учитывая предыдущие случаи несоблюдения моратория на удары по энергообъектам. По его словам, Россия придерживается мирных инициатив, в то время как действия Украины носят показной характер перед Западом.