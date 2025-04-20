В Госдуме не удивились срывам пасхального перемирия ВСУ Депутат Слуцкий: срывы пасхального перемирия Украиной не вызывают удивления

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Срывы пасхального перемирия со стороны Украины в Донецкой Народной Республике не вызвали удивления, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. В разговоре с NEWS.ru парламентарий подчеркнул, что ВСУ неоднократно нарушали 30-дневный мораторий на удары по объектам энергоструктуры.

Россия свое слово держит, в отличие от киевского режима. И мы видим, что срывы в ДНР уже идут. И ранее именно ВСУ неоднократно нарушали 30-дневный мораторий на удары по объектам энергоструктуры, который неукоснительно соблюдали ВС РФ, — пояснил Слуцкий.

Он обратил внимание, что президент Украины Владимир Зеленский оказался в такой ситуации перед западными покровителями, когда не мог отказаться от предложения президента России Владимира Путина. При этом, уточнил депутат, украинский лидер призвал не доверять словам России. Парламентарий добавил, что происходящее сейчас является показательным моментом, сможет ли Киев воздержаться от дальнейших ударов по российским территориям.

Все подобные заявления укрофюрера сейчас — хорошая мина при плохой игре в расчете на западников. Президент РФ Владимир Путин сделал сильный и красивый ход, объявив пасхальное перемирие и показав, кто действительно привержен миру, гуманизму и христианским ценностям. Зеленский же пытается выкрутить ситуацию, но у него плохо получается, — заключил депутат.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что ВСУ после начала пасхального перемирия направили в атаку на позиции российских десантников колумбийских наемников. По его словам, бойцы ВС РФ дали противнику отпор. Минобороны России эту информацию не комментировало.