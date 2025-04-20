Военкор заявил, что ВСУ пошли в атаку после начала пасхального перемирия Военкор Поддубный заявил о провокациях ВСУ в ходе пасхального перемирия

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ВСУ после начала пасхального перемирия направили в атаку на позиции российских десантников колумбийских наемников, пишет в Telegram-канале военкор Евгений Поддубный. По его словам, бойцы ВС РФ дали противнику отпор. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Попытка срыва перемирия зафиксирована, провокация пресечена. В мире на двух граждан Колумбии стало меньше, — отметил военкор.

Ранее первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков призвал главу Штатов Дональда Трампа разобраться в украинском конфликте. Политик пояснил, что республиканцу надо понять: единственный, кто саботирует мирные инициативы по Украине — сам Киев во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Тем временем стало известно, что ООН «принимает к сведению» объявление Россией пасхального перемирия. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что организация все еще призывает к установлению прочного режима прекращения огня на Украине.

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Он выразил надежду на соблюдение перемирия Киевом, однако заявил о необходимости быть готовыми к возможным нарушениям режима и к провокациям противника.