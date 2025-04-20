На Украине ночью не прозвучало ни одного сигнала воздушной тревоги «Страна.ua»: в пасхальную ночь на Украине не было ни одного удара с воздуха

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На Украине с вечера 19 апреля ни разу не объявляли воздушную тревогу, сообщает издание «Страна.ua». По его данным, в пасхальную ночь не было зафиксировано ни одного удара с воздуха. Также отмечается, что мониторинговые каналы ВСУ, в отличие от всех предыдущих ночей, не информировали о пусках беспилотников или ракет.

Telegram-канал Воздушных сил Украины примерно с 22:00 мск [19 апреля] перестал сообщать о воздушных тревогах, — подчеркнул собеседник издания.

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне СВО с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Глава государства подчеркнул, что перемирие вводится из гуманитарных соображений. Он добавил, что Москва надеется на соблюдение перемирия Киевом, но при этом ВС РФ должны быть готовы к возможным нарушениям режима и провокациям противника.

Украинский лидер Владимир Зеленский в свою очередь заявил о продвижении ВСУ в Курской и Белгородской областях. При этом он не дал четкого ответа на предложение Путина о приостановке боевых действий. Как утверждает Зеленский, украинские войска сохраняют активность под Курском, а на Белгородчине они увеличили зону контроля. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.