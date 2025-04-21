Раскрыто число сорванных за неделю атак ВСУ на ДНР За прошедшую неделю в ДНР предотвратили 269 воздушных атак ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В ДНР сорвали почти 270 воздушных атак ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по региону. В частности, украинские беспилотники перехватили в Донецке, Макеевке и Горловке.

«Купол Донбасса» сорвал 269 террористических атак украинских беспилотников на мирных граждан и инфраструктуру ДНР, — говорится в сообщении.

В ФСБ уточнили, что в двух районах Донецка сбили два беспилотника самолетного типа и один фальшдрон. В Горловке поразили FPV-дрон, а также ударный боеприпас. Также украинский беспилотник обезвредили в курортном поселке Седово.

Ранее управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР сообщило, что украинские вооруженные силы нанесли артиллерийский удар по Горловке, несмотря на объявленное пасхальное перемирие. Это был уже седьмой обстрел населенного пункта 20 апреля. По данным источника, удар был нанесен в 20:10 по московскому времени. ВСУ использовали артиллерию калибра 155 мм, произведя четыре выстрела. Пострадал один мужчина.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник заявил о готовности ВС РФ к ответным действиям после завершения пасхального перемирия. Парламентарий подчеркнул, что после полуночи 21 апреля российская армия может перейти к активным боевым действиям.