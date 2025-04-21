«Киеву очень нравится»: военкор об игнорировании ВСУ пасхального перемирия Военкор Котенок: ВСУ проигнорировали пасхальное перемирие

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ВС Украины

Вооруженные силы Украины практически проигнорировали объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок. По его словам, украинская сторона соблюдала режим прекращения огня по всей линии фронта лишь там, где было выгодно Киеву. Также военкор обратил внимание, что ВСУ наносили удары не только по российской армии, но и по мирным целям.

Только что закончился заявленный период действия пасхального перемирия. На данный момент заявлений о его продлении нет. Противник перемирие фактически проигнорировал. Бил как по нашим позициям, так и по мирным целям. Соблюдал лишь там, где ему самому было выгодно. При этом сама модель, когда ВС РФ в одностороннем порядке прекращают огонь, Киеву очень нравится. И вот ее они очень хотели бы пролонгировать, — отметил военкор.

Срок действия пасхального перемирия истек в полночь 21 апреля. Президент России Владимир Путин объявил о соответствующем режиме 19 апреля. Согласно приказу, российская сторона приостановила боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Ранее сообщалось, что за сутки системы ПВО сбили 104 украинских беспилотника. Как указала пресс-служба Минобороны РФ, с начала спецоперации уничтожен 661 самолет ВСУ, более 52 тысяч БПЛА, свыше 600 зенитных ракетных комплексов.