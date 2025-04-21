Пасхальное перемирие в зоне СВО кончилось

Фото: МО РФ

В полночь 21 апреля истек срок действия пасхального перемирия — режима прекращении огня по всей линии фронта. Президент России Владимир Путин объявил о нем 19 апреля, согласно приказу, российская сторона приостановила боевые действия с 18:00 до 00:00 21 апреля.

Пасхальное перемирие было анонсировано в ходе совещания с начальником Генштаба Валерием Герасимовым. Хотя Путин и выразил надежду на соблюдение перемирия Киевом, он призвал быть готовыми к возможным нарушениям режима и к провокациям противника. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Путин не давал команды о продлении режима.

Украинский президент Владимир Зеленский согласился на это перемирие, но указал, что главным условием будет прекращение огня со стороны России — «тишина в ответ на тишину». По словам главы государства, Киев предлагает продлить режим прекращения огня, если он будет соблюдаться, даже после окончания Пасхи.

Тем временем профессор политологии технологического института Калифорнии Доредик Кивьет уверен, что решение Путина о пасхальном перемирии говорит о готовности России к урегулированию конфликта. Он добавил, что любое перемирие лучше эскалации.

В свою очередь политический исследователь университета Огайо Джон Мюллер выразил надежду, что долгосрочное урегулирование кризиса вокруг Украины может последовать за пасхальным перемирием. Это нужно обеим сторонам конфликта, считает он.