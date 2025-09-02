Путин рассказал, как Россия относится к отношениям с Монголией и Китаем

Россия искренне стремится к развитию отношений и с Монголией, и с Китаем, заявил президент РФ Владимир Путин на трехсторонней встрече с лидерами этих стран в Пекине. По его словам, сотрудничество должно наполняться и приобретать новые грани.

Россия искренне стремится к многостороннему развитию взаимовыгодных, равноправных и многоплановых отношений и с Китайской Народной Республикой, и с Монголией, — сказал Путин.

Саммит ШОС прошел в понедельник, 1 сентября, в Тяньцзине. Среди участников — лидеры России, Ирана, Индии, а также главы государств Азии и Ближнего Востока, включая Турцию и Египет.

Военный парад состоится в Пекине в среду, 3 сентября. На это мероприятие приглашены лидеры России, КНДР, Кубы, Мьянмы, Демократической Республики Конго и Зимбабве. При этом представители Индии, Египта и Турции в параде участвовать не будут.

Ранее журналист кремлевского пула Александр Юнашев рассказал, что президент Владимир Путин во время своего визита в Китай будет передвигаться на отечественном Aurus. При этом, добавил сотрудник СМИ, на машине будут китайские дипломатические номера