Стало известно, когда и почему Монголия частично закроет границу с Россией

Стало известно, когда и почему Монголия частично закроет границу с Россией ФТС: Монголия закроет часть КПП на границе с Россией в день рождения Чингисхана

Монголия частично закроет границу Россией во время национальных праздников, которые будут отмечаться 21 и 26 ноября, сообщает пресс-служба Бурятской таможни. Уточняется, что 21 ноября в Монголии будут отмечать 860-летие со дня рождения Чингисхана, а 26 ноября — День провозглашения Республики Монголия.

21 и 26 ноября 2025 года будет приостановлено движение через автомобильный пункт пропуска Монды в регионе деятельности Бурятской таможни (на монгольской стороне – Ханх) в связи с празднованием в Монголии национальных праздников: Дня рождения Чингисхана и Дня провозглашения Республики Монголия, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что новый пограничный забор на границе Финляндии и России неожиданно превратился в объект паломничества любопытных путешественников. В пограничной службе отмечают всплеск нарушений, связанных с иностранцами, которые приезжают сделать селфи на фоне «границы XXI века».

Европарламент между тем согласился с оценкой ЕК, которая дала Финляндии разрешение закрыть границу с РФ. Парламентарии сослались на «гибридные угрозы» с российской стороны.