18 ноября 2025 в 22:43

«Мы очень рады»: Путин принял в Кремле премьера Монголии

Путин провел в Кремле переговоры с премьером Монголии Занданшатаром

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин встретился с премьер-министром Монголии Гомбожавын Занданшатаром в Кремле. Визит монгольского политика был приурочен к заседанию совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества в Москве.

Переговоры российского лидера с главой правительства Монголии состоялись в рамках мероприятий российского председательства в ШОС. Стороны обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений. В ходе беседы российский президент отметил позитивную динамику в отношениях двух стран.

Мы очень рады тому, что ситуация у нас находится на хорошем уровне с точки зрения расширения сотрудничества, — указал Путин.

Кроме того, он подчеркнул, что Москва уделяет пристальное внимание трехстороннему взаимодействию с Монголией и Китайской Народной Республикой. В рамках обсуждения этого вопроса была затронута возможность расширения сотрудничества в формате Россия — Китай — Монголия.

Для Монголии, имеющей статус государства-наблюдателя при ШОС, это мероприятие стало важной дипломатической площадкой. В последний раз Путин и Занданшатар встречались во Владивостоке на полях Восточного экономического форума.

Помимо встречи с монгольским премьером, глава российского государства провел в Кремле отдельные двусторонние переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном и министром иностранных дел Индии Субраманиамом Джайшанкаром. Заседание совета глав правительств ШОС, объединяющей десять государств-членов, стало завершающим мероприятием российского председательства в 2024–2025 годах.

Владимир Путин
Монголия
переговоры
ШОС
