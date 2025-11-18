Путин пожал руки всем участникам заседания совета ШОС и попал на видео

Президент РФ Владимир Путин пожал руки всем главам правительств стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества, передает ТАСС. Кадры торжественного приветствия появились в Сети. Для заседания совета в Москве собрались премьер-министры РФ, Китая, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

Путин отметил особую роль правительств стран ШОС в реализации практической работы. На повестке обсуждения совета приоритетные вопросы укрепления торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Президент также подчеркнул, что товарооборот России со странами ШОС в 2024 году достиг $409 млрд (33,1 трлн рублей) и демонстрирует устойчивый рост. По его словам, значительная часть приходится на сотрудничество между Россией и Китаем.

Перед этим премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что потенциал ШОС нужно максимально использовать для повышения благосостояния граждан. По его словам, география организации настолько обширна, что охватывает почти всю Евразию.