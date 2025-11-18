Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 15:59

Путин пожал руки всем участникам заседания совета ШОС и попал на видео

В сети показали обмен рукопожатиями Путина с участниками заседания совета ШОС

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин пожал руки всем главам правительств стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества, передает ТАСС. Кадры торжественного приветствия появились в Сети. Для заседания совета в Москве собрались премьер-министры РФ, Китая, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана.

Путин отметил особую роль правительств стран ШОС в реализации практической работы. На повестке обсуждения совета приоритетные вопросы укрепления торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.

Президент также подчеркнул, что товарооборот России со странами ШОС в 2024 году достиг $409 млрд (33,1 трлн рублей) и демонстрирует устойчивый рост. По его словам, значительная часть приходится на сотрудничество между Россией и Китаем.

Перед этим премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что потенциал ШОС нужно максимально использовать для повышения благосостояния граждан. По его словам, география организации настолько обширна, что охватывает почти всю Евразию.

Россия
ШОС
переговоры
Владимир Путин
