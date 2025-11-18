Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 13:38

«Повышение благосостояния граждан»: Мишустин высказался о потенциале ШОС

Мишустин: потенциал ШОС важно использовать для улучшения благосостояния граждан

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Потенциал ШОС нужно максимально использовать для повышения благосостояния граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Совета глав правительств стран ШОС. Трансляция мероприятия велась на на YouTube-канале российского правительства. По его словам, география организации настолько обширна, что охватывает почти всю Евразию.

География нашей организации охватывает практически всю Евразию. Важно с максимальной отдачей использовать этот внушительный совокупный потенциал для повышения благосостояния граждан наших государств, — отметил председатель правительства.

Ранее Мишустин сообщил, что Россия и Китай плотно взаимодействуют в рамках ШОС. По его словам, во исполнение решений, которые приняты на саммите в сентябре в китайском Тяньцзине, страны наращивают экономическую составляющую в работе организации.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин проведет встречу с главами правительств стран-участниц ШОС. На заседании планируется обсудить приоритетные вопросы укрепления торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.

