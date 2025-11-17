Мишустин назвал особенность сотрудничества России и Китая в рамках ШОС Мишустин: Россия и Китай наращивают экономическую сторону сотрудничества ШОС

Москва и Пекин наращивают взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), особенно с точки зрения экономической составляющей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, которые приводит РИА Новости, стороны действуют в соответствии с решением сентябрьского саммита.

Россия и Китай плотно взаимодействуют в рамках ШОС. Во исполнение решений, которые приняты на саммите в сентябре в китайском Тяньцзине, мы наращиваем экономическую составляющую в работе этой организации, — отметил Мишустин.

Ранее генсек ШОС Нурслан Ермекбаев отметил, что российская инициатива по созданию совета Организации по устойчивому развитию заслуживает внимания. По его словам, назрела объективная необходимость задействования потенциала объединения, опыта и знаний государств — членов, которые добились прогресса в достижении целей устойчивого развития (ЦУР).

До этого лидеры стран Содружества Независимых Государств решили предоставить ШОС статус наблюдателя при СНГ. Президент России Владимир Путин объяснял, что такие изменения направлены на укрепление взаимодействия двух объединений.