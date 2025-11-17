Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 17:06

Мишустин назвал особенность сотрудничества России и Китая в рамках ШОС

Мишустин: Россия и Китай наращивают экономическую сторону сотрудничества ШОС

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Москва и Пекин наращивают взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), особенно с точки зрения экономической составляющей, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, которые приводит РИА Новости, стороны действуют в соответствии с решением сентябрьского саммита.

Россия и Китай плотно взаимодействуют в рамках ШОС. Во исполнение решений, которые приняты на саммите в сентябре в китайском Тяньцзине, мы наращиваем экономическую составляющую в работе этой организации, — отметил Мишустин.

Ранее генсек ШОС Нурслан Ермекбаев отметил, что российская инициатива по созданию совета Организации по устойчивому развитию заслуживает внимания. По его словам, назрела объективная необходимость задействования потенциала объединения, опыта и знаний государств — членов, которые добились прогресса в достижении целей устойчивого развития (ЦУР).

До этого лидеры стран Содружества Независимых Государств решили предоставить ШОС статус наблюдателя при СНГ. Президент России Владимир Путин объяснял, что такие изменения направлены на укрепление взаимодействия двух объединений.

ШОС
Китай
Михаил Мишустин
сотрудничества
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Воробьев раскрыл, когда в парках Подмосковья начнется предновогодний сезон
Макрон внезапно заговорил по-украински
Растлитель с коловратом на лбу: клона Тесака поймали на педофилии
Лучше маринада! Что такое соленад и как его приготовить для любого мяса
Дочка Маликова решила поменять имидж
Кинокритик рассказал об интересном знакомстве с Томом Крузом в России
Станция «Судного дня» упомянула соседнюю с Россией страну в сообщении
Военэксперт спрогнозировал судьбу укрепрайона ВСУ в Гуляйполе
В Госдуме высмеяли собравшегося бороться с коррупцией Зеленского
В МИД России оценили готовность политсил Конго к миру
Мишустин назвал особенность сотрудничества России и Китая в рамках ШОС
Военэксперт назвал срок выхода ВС России к Запорожью
В ДНР сообщили, что ВСУ при отступлении оставляют руины
Технолог дал советы по выбору качественных сосисок
В ШОС оценили инициативу России по созданию совета по развитию
Зеленский прокомментировал коррупцию на Украине
Экс-нардеп ответил, кто может сыграть решающую роль в судьбе Зеленского
Россиян предупредили о последствиях хранения сковородок в духовке
Автоэксперт рассказал, когда купленную машину можно вернуть в салон
В Госдуме раскрыли, что означают слова Писториуса о войне России и НАТО
Дальше
Самое популярное
Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.