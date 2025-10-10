СНГ предоставило ШОС особый статус

Лидеры стран Содружества Независимых Государств приняли решение предоставить Шанхайской организации сотрудничества статус наблюдателя при СНГ, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав. Он подчеркнул, что это решение направлено на укрепление взаимодействия двух объединений, сообщает пресс-служба Кремля.

И так же, как и многие присутствующие, мы поддерживаем углубление контактов между Содружеством и Шанхайской организацией сотрудничества. На это нацелен подготовленный проект решения о предоставлении ШОС статуса наблюдателя при СНГ. Действительно, было бы полезно в полной мере использовать потенциал взаимодействия двух организаций для обеспечения безопасного и устойчивого развития наших стран и всего Евразийского региона, — сказал Путин.

Ранее таджикистанский президент Эмомали Рахмон открыл саммит СНГ в Душанбе, обратившись к участникам с приветственным словом. Глава республики признался, что с радостью принимает гостей, с которыми его народ объединяют общие интересы и стремления к развитию партнерства.

До этого появились кадры вечерней прогулки Путина и других руководителей государств перед неформальным ужином. Мероприятие проходило в Душанбе в рамках встречи глав делегаций стран СНГ.