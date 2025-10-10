Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 12:33

СНГ предоставило ШОС особый статус

Лидеры стран СНГ утвердили статус наблюдателя для ШОС

Заседание Совета глав государств — участников СНГ в узком составе Заседание Совета глав государств — участников СНГ в узком составе Фото: kremlin.ru

Лидеры стран Содружества Независимых Государств приняли решение предоставить Шанхайской организации сотрудничества статус наблюдателя при СНГ, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав. Он подчеркнул, что это решение направлено на укрепление взаимодействия двух объединений, сообщает пресс-служба Кремля.

И так же, как и многие присутствующие, мы поддерживаем углубление контактов между Содружеством и Шанхайской организацией сотрудничества. На это нацелен подготовленный проект решения о предоставлении ШОС статуса наблюдателя при СНГ. Действительно, было бы полезно в полной мере использовать потенциал взаимодействия двух организаций для обеспечения безопасного и устойчивого развития наших стран и всего Евразийского региона, — сказал Путин.

Ранее таджикистанский президент Эмомали Рахмон открыл саммит СНГ в Душанбе, обратившись к участникам с приветственным словом. Глава республики признался, что с радостью принимает гостей, с которыми его народ объединяют общие интересы и стремления к развитию партнерства.

До этого появились кадры вечерней прогулки Путина и других руководителей государств перед неформальным ужином. Мероприятие проходило в Душанбе в рамках встречи глав делегаций стран СНГ.

ШОС
СНГ
Владимир Путин
Кремль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Санкции США вынудили Венгрию искать другую страну для импорта нефти
Рубль упадет до 100? Курс сегодня, 10 октября, что с долларом, евро и юанем
Семь приемов, чтобы встроить окна в интерьер без капитального ремонта
Синоптик рассказал, когда в Москве пойдет первый снег
Юрист раскрыл, что грозит за отказ впустить в квартиру газовщика
В Петербурге задержана глава ЦУР Елена Никитина
Кафе, где Гоголь писал «Мертвые души», хотят переделать в модный бутик
Политолог объяснил, почему Трампу не удалось получить Нобелевскую премию
В Минобороны назвали рекордное число сбитых дронов ВСУ
Предавший товарищей боец СВО раскрыл отношение к погибшим сослуживцам
ВС России разнесли объекты энергосистемы ВПК Украины
Лидеры Содружества Независимых Государств приняли решение по «СНГ плюс»
Директор лицея или криминальный авторитет: раскрыто дело убийства Мениса
В Минобороны РФ раскрыли число ударов, нанесенных по ВПК Украины за неделю
Возможный убийца архитектора Супоницкого оставил прощальное послание жене
Дом из легендарного клипа Slipknot выставили на аукцион
Суд заключил под стражу жителя Уфы, выбросившего дочь с четвертого этажа
Романтическая комедия «Сводишь с ума» вышла в широкий прокат
Названо число освобожденных за неделю населенных пунктов в зоне СВО
«Ряд важных решений»: Рахмон рассказал, как прошла встреча глав стран СНГ
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Общество

Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября
Регионы

Генератор «переиграл» ВСУ, новый козырь ВС РФ: новости СВО к утру 9 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.