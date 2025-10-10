Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева направо) перед началом заседания совета глав государств СНГ в Душанбе

Президент Таджикистана дал старт новому саммиту СНГ Рахмон открыл саммит СНГ в Душанбе с приветствия друзей и партнеров Таджикистана

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон открыл саммит СНГ в Душанбе, поприветствовав друзей и партнеров республики, передает РИА Новости. Глава страны признался, что всегда рад принимать гостей, с которыми его народ объединяют общие интересы и стремления к развитию сотрудничества.

Желаю вам приятного пребывания в Душанбе, а всем нам продуктивных дискуссий и конструктивных решений. Очередное заседание глав государств СНГ объявляю открытым, — сказал Рахмон.

Президент Таджикистана добавил, что его страна в год своего председательства в содружестве в тесном взаимодействии с государствами-участниками и исполкомом продолжила комплексную работу по эффективной реализации поставленных целей. По его словам, были проведены десятки мероприятий различного уровня и формата. Приоритетное внимание, отметил Рахмон, уделили процессу совершенствования деятельности организации. После приветствия президент обратился к присутствующим покинуть зал заседаний, а переговоры продолжились в закрытом формате.

Ранее Кремль сообщил о прибытии главы РФ Владимира Путина во Дворец Нации в Душанбе. Здесь президент России примет участие в саммите СНГ. Рахмон лично встретил российского лидера.