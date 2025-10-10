Путин прибыл на саммит СНГ в Душанбе

Участники заседания совета глав государств СНГ в Душанбе во время общего фотографирования

Президент России Владимир Путин прибыл во Дворец нации в Душанбе для участия в саммите СНГ, сообщает пресс-служба Кремля. Главу государства встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, после чего состоялась традиционная церемония фотографирования лидеров стран Содружества.

Путин, поднявшись по парадной лестнице, устланной красной ковровой дорожкой, прошел в центральное фойе. После фотосессии начнется заседание Совета глав государств СНГ в узком составе.

Ранее появились кадры вечерней прогулки Путина и других руководителей государств перед неформальным ужином. Мероприятие проходило в Душанбе в рамках встречи глав делегаций стран Содружества Независимых Государств. В совместной прогулке участвовали Рахмон, глава Азербайджана Ильхам Алиев, руководитель Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев и глава Киргизии Садыр Жапаров.

До этого депутат Государственной думы Николай Будуев в комментарии для NEWS.ru заявил о важности контактов между президентами России и Азербайджана для реализации стратегических международных проектов. Он охарактеризовал переговоры Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе 9 октября как продуктивные и конструктивные.