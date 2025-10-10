Появились кадры прогулки Путина с лидерами стран — участниц СНГ

Появились кадры вечерней прогулки президента России Владимира Путина и других руководителей государств перед неформальным ужином. Мероприятие проходило в Душанбе в рамках встречи глав делегаций стран Содружества Независимых Государств, передает РИА Новости.

В совместной прогулке участвовали президент Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Азербайджана Ильхам Алиев, руководитель Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев и глава Киргизии Садыр Жапаров.

Ранее президент Узбекистана предложил создать научно-образовательный консорциум под названием «Инженеры будущего». Согласно информации пресс-службы главы государства, эта платформа объединит ведущие университеты и исследовательские центры России и центральноазиатских стран. Инициатива направлена на развитие образовательной системы и научной деятельности в регионе.

До этого депутат Государственной думы Николай Будуев в комментарии для NEWS.ru заявил о важности контактов между президентами России и Азербайджана для реализации стратегических международных проектов. Он охарактеризовал переговоры Владимира Путина и Ильхама Алиева в Душанбе 9 октября как продуктивные и конструктивные.