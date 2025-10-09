В Госдуме объяснили важность переговоров Путина и Алиева в Душанбе

В Госдуме объяснили важность переговоров Путина и Алиева в Душанбе Депутат Будуев: диалог Москвы и Баку важен для реализации логистических проектов

Контакты президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева имеют большое значение для реализации стратегических международных проектов, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Николай Будуев. Он охарактеризовал диалог лидеров двух государств в Душанбе 9 октября как позитивный и конструктивный.

Диалог лидеров двух крупных игроков Каспийского региона — России и Азербайджана — очень важен для реализации крупных логистических коридоров в направлении «Север — Юг». Заинтересованность в налаживании экономических и политических отношений есть у обеих сторон, — сказал парламентарий.

Ранее Путин в ходе встречи с Алиевым заявил, что интересы России и Азербайджана во многом совпадают. Азербайджанский лидер в свою очередь рассказал об успешном выполнении планов сотрудничества двух государств.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заметила, что на прошедших переговорах стороны продемонстрировали готовность и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество. Она также выразила надежду, что Азербайджан останется стратегическим партнером России.