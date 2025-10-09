Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 15:06

Путин: интересы России и Азербайджана во многом совпадают

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Интересы Москвы и Баку во многом совпадают, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. По его словам, интересы двух стран «очень близки», передает пресс-служба Кремля.

Наши интересы, взаимные интересы во многих сферах совпадают, очень близки, — отметил Путин.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль настроен оптимистично в преддверии встречи президентов России и Азербайджана. По его словам, обе стороны обсудят накопившиеся вопросы.

Позже журналист Павел Зарубин сообщил, что Путин встретился с Алиевым в правительственной резиденции Кохи Сомон в Душанбе. Он добавил, что это первые полноценные переговоры двух лидеров за довольно продолжительное время.

На встрече Путин сообщил Алиеву, что крушение самолета авиакомпании AZAL могло произойти из-за нахождения в небе украинского беспилотника. По его словам, воздушное судно, вероятнее всего, было задето не поражающими элементами ракет ПВО, а обломками.

Он добавил, что Россия сделает все необходимое в части компенсаций в связи с крушением. Также глава государства пообещал дать правовую оценку действиям должностных лиц, передает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин
Ильхам Алиев
Россия
Азербайджан
