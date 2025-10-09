В Кремле описали настрой перед встречей Путина и Алиева

Кремль настроен оптимистично в преддверии встречи президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, которая состоится в Таджикистане, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, главы государств смогут обсудить все накопившиеся проблемы в двусторонних отношениях Москвы и Баку.

Достигнута договоренность о том, что два президента сегодня встретятся. Посмотрим на результаты этой встречи. Мы в данном случае оптимисты. Рассчитываем, что президенты обсудят нынешнее состояние наших двусторонних отношений и проговорят те проблемные моменты, которые есть, — сказал Песков.

Накануне, 8 октября, представитель Кремля сообщал, что в рамках визита российского лидера в Таджикистан состоятся переговоры Путина и Алиева. Встреча пройдет в столице республики городе Душанбе.

Ранее Песков назвал очень важным телефонный разговор Путина и Алиева, состоявшийся 7 октября. По его словам, помимо поздравления главы РФ с днем рождения были обсуждены и другие вопросы.