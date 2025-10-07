Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 13:05

Песков назвал разговор Путина и Алиева важным

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состоявшийся 7 октября телефонный разговор президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева был очень важным, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, помимо поздравления главы РФ с днем рождения были обсуждены и другие вопросы, передает ТАСС.

Действительно, президент Алиев по телефону поздравил президента Путина с днем рождения. Обсуждались и другие вопросы. Это очень важно, — сказал Песков.

Ранее о том, что Алиев поздравил российского коллегу с днем рождения, сообщила пресс-служба азербайджанского лидера. Там отметили, что главы государств рассмотрели вопросы, связанные с развитием отношений Баку и Москвы и текущим состоянием диалога между двумя странами.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера с днем рождения. Он отметил, что принципиальность и верность долгу привели Путина к всенародному признанию в обществе и заставили зарубежных коллег уважать его. Лукашенко пожелал коллеге неиссякаемых сил и энергии на высшем государственном посту.

Дмитрий Песков
Ильхам Алиев
Владимир Путин
Россия
Азербайджан
