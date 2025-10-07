Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 09:11

Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и отметил его верность долгу

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/РИА «Новости»

Принципиальность и верность долгу президента России Владимира Путина привели его к всенародному признанию в обществе и заставили зарубежных коллег уважать его, заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко. Такими словами, которые приводит его пресс-служба, он поздравил российского лидера с днем рождения. Также Лукашенко пожелал Путину неиссякаемых сил и энергии на высшем государственном посту.

Российский народ прочно связывает с Вашим именем значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, укрепление государственности и суверенитета Отчизны, рост авторитета и усиление роли России в мире, — сказано в сообщении.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что внуки российского президента тепло и с любовью поздравляют дедушку с днем рождения. По его словам, он не знает о личных планах лидера на знаменательный день. Глава государства родился 7 октября.

Ранее лидер ЛДПР, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Путин — человек, по-настоящему преданный своему Отечеству как настоящий мужчина и офицер. По его мнению, российский лидер обладает весьма редким качеством — быть хорошим другом.

