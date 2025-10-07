Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 12:23

Алиев поздравил Путина с днем рождения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения. По данным пресс-службы азербайджанского лидера, главы государств рассмотрели вопросы, связанные с развитием отношений Баку и Москвы и текущим состоянием диалога между двумя странами.

Алиев позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Глава нашего государства поздравил президента Российской Федерации с днем рождения, — сказано в сообщении.

7 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера с днем рождения. Он отметил, что принципиальность и верность долгу привели Путина к всенародному признанию в обществе и заставили зарубежных коллег уважать его. Лукашенко пожелал российскому коллеге неиссякаемых сил и энергии на высшем государственном посту.

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что внуки президента тепло и с любовью поздравляют дедушку с днем рождения. Что касается личных планов Путина на знаменательный день, то о них представитель Кремля не смог ничего сказать.

