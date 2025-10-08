Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 19:35

Песков сообщил о предстоящей встрече Путина и Алиева

Песков: Путин и Алиев встретятся в Таджикистане

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Переговоры глав России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева состоятся в рамках визита российского лидера в Таджикистан, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Встреча пройдет в столице республики городе Душанбе, передает «Интерфакс».

Помимо ранее анонсированной программы визита в Таджикистан, состоится встреча лидеров России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, — сказал Песков.

Предыдущие переговоры на высшем уровне между Россией и Азербайджаном проходили в октябре прошлого года. Тогда Путин и Алиев обсудили актуальные вопросы в формате саммита глав стран — членов Содружества Независимых Государств.

7 октября пресс-служба азербайджанского лидера сообщила, что Алиев поздравил российского коллегу с днем рождения. Главы государств рассмотрели вопросы, связанные с развитием отношений Баку и Москвы и текущим состоянием диалога между двумя странами.

Песков в свою очередь назвал состоявшийся телефонный разговор очень важным. По его словам, помимо поздравления главы РФ с днем рождения были обсуждены и другие вопросы.

