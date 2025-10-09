Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 14:34

Путин и Алиев встретились в Душанбе

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретился с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым в правительственной резиденции Кохи Сомон в Душанбе, сообщил в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин. Он добавил, что это первые полноценные переговоры за довольно продолжительное время.

К встрече Путина и Алиева приковано особенно пристальное внимание по понятным причинам. Слишком много событий произошло за последнее время, которые бурно обсуждались в СМИ и соцсетях, — рассказал журналист.

Ранее секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Кремль настроен оптимистично в преддверии встречи президентов России и Азербайджана. По его словам, обе стороны обсудят накопившиеся вопросы.

До этого Песков рассказал, что Алиев и Путин 7 октября провели конструктивный телефонный разговор. Представитель Кремля также добавил, что президент Азербайджана поздравил своего коллегу с днем рождения.

Также Алиев заявил, что последние пять лет стали для Азербайджана «историей победы». По его словам, стране удалось доказать свою мощь.

Владимир Путин
Ильхам Алиев
переговоры
Таджикистан
