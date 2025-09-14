Алиев заявил о беспрецедентной победе Азербайджана Алиев: последние пять лет стали для Азербайджана «историей победы»

Последние пять лет стали для Азербайджана «историей победы», подчеркнул президент республики Ильхам Алиев в интервью агентству АПА. Об этом он заявил в ходе визита в Ходжавендский район, где политик встретился с жителями Гырмызы Базара, Гадрута и села Сос.

Он акцентировал, что воля народа и государства оказалась сильнее любого внешнего давления. Алиев отметил, что страна доказала свою мощь всему миру, одержав верх на поле боя. При этом он подчеркнул, что Баку всегда был открыт к миру, но только такому, который базируется на принципах справедливости и нормах международного права.

История последних пяти лет показала, что никакая внешняя сила не смогла повлиять на нашу волю, — заявил глава республики.

Ранее сообщалось, что Москва и Баку развивают отношения, в том числе на полях международных форумов, таких как Шанхайская организация сотрудничества. Как отметил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, общение представителей обеих стран на саммите в Пекине было активным.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев не общались в рамках военного парада в Пекине, посвященного окончанию Второй мировой войны. По словам пресс-секретаря российского лидера, главы государств лишь пожали друг другу руки в качестве приветствия.