Песков: субстантивного общения Путина и Алиева в Пекине не было

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев не общались в рамках военного парада в Пекине, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Мероприятие было посвящено окончанию Второй мировой войны. По словам пресс-секретаря Путина, главы государств лишь пожали друг другу руки в качестве приветствия.

С Алиевым они поприветствовали друг друга, пожали руки, но какого-то субстантивного общения не было, — отметил Песков.

На опубликованных в Сети кадрах Алиев беседует с сербским коллегой Александром Вучичем в неформальной обстановке, в это время в помещение заходит Путин, и главы государств с улыбками жмут друг другу руки. Также российский лидер пожал руку первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой.

До этого Песков заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын действительно получил приглашение в Москву. По его словам, даты визита буду согласованы позже. Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что контакты с КНР и Северной Кореей направлены исключительно во благо стран, а не против других.