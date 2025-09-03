Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 12:54

Песков ответил на вопрос о дате визита Ким Чен Ына в Москву

Песков: даты визита Ким Чен Ына в Москву пока не согласованы

Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: Кристина Кормилицына/МИА «Россия сегодня»/kremlin.ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын действительно получил приглашение посетить Москву, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, даты визита буду согласованы позже. Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что контакты с КНР и Северной Кореей направлены исключительно во благо стран, а не против других, передает ТАСС.

Президент снова пригласил Ким Чен Ына в Москву. Тот сказал, что воспользуется предложением. Пока нет [точных дат], конечно, это будет согласовываться дальше, — подчеркнул Песков.

Президент России Владимир Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Москву во время переговоров в Пекине. После завершения беседы тет-а-тет главы государств обнялись и пожали руки. Российский лидер проводил коллегу до кортежа.

Ранее журналист Александр Юнашев рассказал, что после завершения переговоров Путина и Ким Чен Ына служба сопровождения северокорейского лидера провела тщательную зачистку помещения, уничтожив все возможные следы его визита. Были изъяты предметы личного пользования, включая стакан для напитков, а также обработаны поверхности мебели, с которыми он контактировал.

Дмитрий Песков
Кремль
Россия
КНДР
Северная Корея
Ким Чен Ын
приглашения
визиты
