«Приезжайте к нам»: Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию

Владимир Путин и Ким Чен Ын перед началом встречи в Пекине

Президент России Владимир Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить РФ, сообщает пресс-служба Кремля. До это политические лидеры проводили встречу наедине, а после ее завершения обнялись и пожали друг другу руки. Российский лидер проводил коллегу до кортежа.

Приезжайте к нам, мы ждем, — сказал Путин.

Ранее журналист Александр Юнашев рассказал, что после завершения переговоров Путина и Ким Чен Ына служба сопровождения северокорейского лидера провела тщательную зачистку помещения, уничтожив все возможные следы его визита. Были изъяты предметы личного пользования, включая стакан для напитков, а также обработаны поверхности мебели, с которыми он контактировал.

Кроме того, Ким Чен Ын в ходе встречи с Путиным заверил в готовности КНДР предоставить России всеобъемлющую поддержку, назвав это моральным обязательством между союзниками. Кроме того, он поблагодарил российского президента за признание вклада северокорейских военнослужащих в освобождение Курской области от ВСУ.