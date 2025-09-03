Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 11:21

«Приезжайте к нам»: Путин пригласил Ким Чен Ына в Россию

Путин пригласил Ким Чен Ына посетить Россию

Владимир Путин и Ким Чен Ын перед началом встречи в Пекине Владимир Путин и Ким Чен Ын перед началом встречи в Пекине Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить РФ, сообщает пресс-служба Кремля. До это политические лидеры проводили встречу наедине, а после ее завершения обнялись и пожали друг другу руки. Российский лидер проводил коллегу до кортежа.

Приезжайте к нам, мы ждем, — сказал Путин.

Ранее журналист Александр Юнашев рассказал, что после завершения переговоров Путина и Ким Чен Ына служба сопровождения северокорейского лидера провела тщательную зачистку помещения, уничтожив все возможные следы его визита. Были изъяты предметы личного пользования, включая стакан для напитков, а также обработаны поверхности мебели, с которыми он контактировал.

Кроме того, Ким Чен Ын в ходе встречи с Путиным заверил в готовности КНДР предоставить России всеобъемлющую поддержку, назвав это моральным обязательством между союзниками. Кроме того, он поблагодарил российского президента за признание вклада северокорейских военнослужащих в освобождение Курской области от ВСУ.

Владимир Путин
Ким Чен Ын
Россия
Северная Корея
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском городе груженая фура провалилась в яму
Острая сливовая аджика с чесноком и хреном
Российский космонавт назвал различие программ подготовки в SpaceX и в РФ
Китайцы изобрели революционный способ космической стирки
«200 млн гривен исчезли»: в Раде заявили о декорациях вместо укреплений
В Петербурге пенсионерка отсудила кредит у банка
Два самокатчика столкнулись на пустой дороге в Красном Селе
Ученые открыли способ «починки» нервов без повреждений
Вассерман поставил точку в споре о победе Финляндии в войне с СССР
Минобороны привело доказательство освобождения половины Купянска
Погода в Москве в четверг, 4 сентября: ждать ли жары и мощных ливней
Мать Кадырова появилась в санкционном списке Великобритании
У России нашли инструмент, который поставит рынок СПГ «с ног на голову»
Три человека пострадали при обрушении на территории школы в Москве
Названо мощное оружие России, способное разнести учебные центры Сырского
Непомнящий назвал фаворита матча Россия — Катар
Саратовец покурил вейп администратора компьютерного клуба и обчистил кассу
Сбербанк нашел разумное решение по понижению ключевой ставки
Появилась информация о новом раунде переговоров России и США
«В отпуск приезжал»: участник СВО утопил мать четырехмесячного младенца
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.