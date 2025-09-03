Странный ритуал помощников Ким Чен Ына в Пекине озадачил журналистов Группа сопровождения Ким Чен Ына зачистила все его следы после переговоров в КНР

После завершения официальных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным служба сопровождения руководителя КНДР Ким Чен Ына провела тщательную зачистку помещения, уничтожив все возможные следы его визита, сообщил журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале. Были изъяты предметы личного пользования, включая стакан для напитков, а также обработаны поверхности мебели, с которыми он контактировал.

По окончании процедуры довольные результатами встречи Путин и глава Северной Кореи покинули кабинет. Они продолжили общение в ходе неформальной беседы за чаем, отметил журналист.

Ранее Ким Чен Ын в ходе встречи с Путиным заверил в готовности КНДР предоставить России всеобъемлющую поддержку, назвав это моральным обязательством между союзниками. Кроме того, он поблагодарил российского президента за признание вклада северокорейских военнослужащих в освобождение Курской области от ВСУ.