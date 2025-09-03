Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 10:58

Странный ритуал помощников Ким Чен Ына в Пекине озадачил журналистов

Группа сопровождения Ким Чен Ына зачистила все его следы после переговоров в КНР

Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: Shutterstock/FOTODOM

После завершения официальных переговоров с российским президентом Владимиром Путиным служба сопровождения руководителя КНДР Ким Чен Ына провела тщательную зачистку помещения, уничтожив все возможные следы его визита, сообщил журналист Александр Юнашев в своем Telegram-канале. Были изъяты предметы личного пользования, включая стакан для напитков, а также обработаны поверхности мебели, с которыми он контактировал.

По окончании процедуры довольные результатами встречи Путин и глава Северной Кореи покинули кабинет. Они продолжили общение в ходе неформальной беседы за чаем, отметил журналист.

Ранее Ким Чен Ын в ходе встречи с Путиным заверил в готовности КНДР предоставить России всеобъемлющую поддержку, назвав это моральным обязательством между союзниками. Кроме того, он поблагодарил российского президента за признание вклада северокорейских военнослужащих в освобождение Курской области от ВСУ.

Ким Чен Ын
переговоры
следы
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском городе груженая фура провалилась в яму
Острая сливовая аджика с чесноком и хреном
Российский космонавт назвал различие программ подготовки в SpaceX и в РФ
Китайцы изобрели революционный способ космической стирки
«200 млн гривен исчезли»: в Раде заявили о декорациях вместо укреплений
В Петербурге пенсионерка отсудила кредит у банка
Два самокатчика столкнулись на пустой дороге в Красном Селе
Ученые открыли способ «починки» нервов без повреждений
Вассерман поставил точку в споре о победе Финляндии в войне с СССР
Минобороны привело доказательство освобождения половины Купянска
Погода в Москве в четверг, 4 сентября: ждать ли жары и мощных ливней
Мать Кадырова появилась в санкционном списке Великобритании
У России нашли инструмент, который поставит рынок СПГ «с ног на голову»
Три человека пострадали при обрушении на территории школы в Москве
Названо мощное оружие России, способное разнести учебные центры Сырского
Непомнящий назвал фаворита матча Россия — Катар
Саратовец покурил вейп администратора компьютерного клуба и обчистил кассу
Сбербанк нашел разумное решение по понижению ключевой ставки
Появилась информация о новом раунде переговоров России и США
«В отпуск приезжал»: участник СВО утопил мать четырехмесячного младенца
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.