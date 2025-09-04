Оверчук рассказал о контактах России и Азербайджана на саммите ШОС Оверчук: представители РФ и Азербайджана общались на полях саммита ШОС

Россия и Азербайджан развивают отношения, в том числе на полях международных форумов, таких как Шанхайская организация сотрудничества, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Он подчеркнул, что общение представителей обеих стран на саммите ШОС в Пекине было активным.

В экономической сфере отношения развиваются очень хорошо. И мы поддерживаем контакты, постоянно. И в том числе и на полях саммита ШОС активно общались с коллегами, — отметил Оверчук.

Вице-премьер также сообщал, что Москва и Баку наметили ориентиры для совместной работы на 23-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. По его словам, приоритетными направлениями стали транспортные связи и энергетика.

Президент РФ Владимир Путин накануне отметил, что в отношениях Москвы и Баку есть проблемы, однако взаимный интерес к развитию связей все расставит на свои места. Он добавил, что перекинулся с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым «двумя-тремя словами» во время мероприятий в Пекине по случаю празднования 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.