Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 10:40

Оверчук рассказал о контактах России и Азербайджана на саммите ШОС

Оверчук: представители РФ и Азербайджана общались на полях саммита ШОС

Алексей Оверчук Алексей Оверчук Фото: Игорь Родинр/Росконгрес

Россия и Азербайджан развивают отношения, в том числе на полях международных форумов, таких как Шанхайская организация сотрудничества, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Он подчеркнул, что общение представителей обеих стран на саммите ШОС в Пекине было активным.

В экономической сфере отношения развиваются очень хорошо. И мы поддерживаем контакты, постоянно. И в том числе и на полях саммита ШОС активно общались с коллегами, — отметил Оверчук.

Вице-премьер также сообщал, что Москва и Баку наметили ориентиры для совместной работы на 23-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. По его словам, приоритетными направлениями стали транспортные связи и энергетика.

Президент РФ Владимир Путин накануне отметил, что в отношениях Москвы и Баку есть проблемы, однако взаимный интерес к развитию связей все расставит на свои места. Он добавил, что перекинулся с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым «двумя-тремя словами» во время мероприятий в Пекине по случаю празднования 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Россия
Азербайджан
ШОС
отношения
переговоры
Алексей Оверчук
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прокуратура выясняет обстоятельства крушения самолета в Рязанской области
«Там любят спорт»: в Госдуме выступили за проведение Игр России и КНДР
Тихонов оценил идею Дегтярева объединить федерации лыж и биатлона
Названы сроки выгодной для России добычи нефти
В Совфеде раскрыли, кто на самом деле мешает переговорам по Украине
Боец вернулся на СВО после четырех клинических смертей и потери ноги
Раскрыта ОПГ, пять лет похищавшая людей в кредитное рабство
Останки пропавшего три года назад мужчины нашли в выгребной яме
На ВЭФ обсудили будущее творческого сектора экономики России
Дети оказались под угрозой из-за пьяного мужчины с ножом
На Западе узнали, к чему «коалиция желающих» попытается подтолкнуть Трампа
На границе Евразии и Америки произошло сильное землетрясение
Нетаньяху запретил президенту европейской страны посещать Израиль
Апти Алаудинов сообщил о последствиях смерти Парубия для украинской власти
Стало известно, почему простаивают центры подготовки спортсменов
Российские таможенники задержали мужчину с когтями медведя
Нарколабораторию с украинским следом накрыли под Новосибирском
В России упростят закупки для школ и вузов
На Западе заявили о плачевном положении ВСУ из-за ударов российских дронов
Поклонская указала, кто стоит за трагедией Украины и России
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.