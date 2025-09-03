Путин заявил, что перекинулся с Алиевым «двумя-тремя словами»

В отношениях Москвы и Баку есть проблемы, однако взаимный интерес к развитию связей все расставит на свои места, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита на саммит ШОС в Китай. Он добавил, перекинулся с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым «двумя-тремя словами» во время сегодняшних торжественных мероприятий в Пекине по случаю празднования 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

В отношениях между странами всегда возникают какие-то вопросы, исходя из текущей ситуации или какой-то политической конъюнктуры. Есть проблемы. Мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались, поздоровался с ним и его супругой, двумя-тремя словами перекинулись. Но я считаю, что фундаментальные отношения между Азербайджаном и Россией, и взаимный интерес к их развитию, все-таки, в конце концов, все проставит на свои места, — сказал Путин.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия и Азербайджан наметили ориентиры для совместной работы на 23-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. По его словам, приоритетными направлениями стали энергетика и транспортные связи.

До этого сообщалось, что Путин направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю ее дня рождения. В своем послании российский лидер пожелал Алиевой крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и достижений в государственной службе. Также Путин попросил передать теплые приветствия президенту Азербайджана и всем членам его семьи.