Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 сентября 2025 в 17:55

Путин заявил, что перекинулся с Алиевым «двумя-тремя словами»

Ильхам Алиев Ильхам Алиев Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В отношениях Москвы и Баку есть проблемы, однако взаимный интерес к развитию связей все расставит на свои места, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита на саммит ШОС в Китай. Он добавил, перекинулся с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым «двумя-тремя словами» во время сегодняшних торжественных мероприятий в Пекине по случаю празднования 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

В отношениях между странами всегда возникают какие-то вопросы, исходя из текущей ситуации или какой-то политической конъюнктуры. Есть проблемы. Мы сегодня с президентом Алиевым поздоровались, поздоровался с ним и его супругой, двумя-тремя словами перекинулись. Но я считаю, что фундаментальные отношения между Азербайджаном и Россией, и взаимный интерес к их развитию, все-таки, в конце концов, все проставит на свои места, — сказал Путин.

Ранее вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия и Азербайджан наметили ориентиры для совместной работы на 23-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. По его словам, приоритетными направлениями стали энергетика и транспортные связи.

До этого сообщалось, что Путин направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю ее дня рождения. В своем послании российский лидер пожелал Алиевой крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и достижений в государственной службе. Также Путин попросил передать теплые приветствия президенту Азербайджана и всем членам его семьи.

Владимир Путин
Россия
Азербайджан
Ильхам Алиев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа сумма, которую Наговицина могла заплатить за последнее восхождение
Путин дал объективную оценку наступательного потенциала ВСУ
Похититель кенгуру отправится в психбольницу
Более 40 поездов задержаны из-за происшествия в Ростовской области
Куртка, «лещ» и уголовка: стычка с подростком дорого обошлась ретрограду
Каким будет iPhone 17: предзаказ, старт продаж в РФ, характеристики, цены
Продавцы закрасили пешеходный переход из-за запрета торговать на нем
Капуста с апельсином покорила всю семью: готовлю уже третью порцию
Стало известно, к чему «Коалиция желающих» пытается склонить Трампа
Машинист поезда снял на камеру зацеперов, метнувших булыжник прямо в кабину
В Евросоюзе признали неудобную правду об антироссийских санкциях
Кузнецов из «Улиц разбитых фонарей» раскрыл, как отмечает день рождения
Путин высказался о противостоянии «партии войны» с Трампом на Украине
Путин назвал одно из главных желаний большинства бойцов СВО
Легендарный российский тренер объяснил неудачный старт «Спартака» в РПЛ
Маркаряну продлили арест по делу о реабилитации нацизма
Названа страна, по которой сильнее всего ударит отказ Европы от нефти из РФ
Активы экс-премьера Карачаево-Черкесии на 41,9 млрд рублей ушли государству
В Петербурге ожидают закрытия более 80 алкогольных супермаркетов
Арест миллионера в США омрачил элитный круиз для россиян
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.