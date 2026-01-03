В Совфеде выдвинули ЕС одно требование после ударов США по Венесуэле

В России ожидают введения санкций Европейского союза против Соединенных Штатов за военную агрессию в отношении суверенного государства и нарушение норм международного права, заявил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале. Так он отреагировал на удары США по столице Венесуэлы.

Ждем санкции стран ЕС против США за нарушение норм международного права и военную агрессию в отношении суверенного государства, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о взрывах на территории мемориального комплекса в Каракасе, в котором расположен мавзолей экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса. Происшествие случилось на площади около столичного Музея революции.