Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 16:20

Оверчук: Москва и Баку договорились развивать сотрудничество в энергетике

Алексей Оверчук Алексей Оверчук Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия и Азербайджан наметили ориентиры для совместной работы, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на 23-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами в Астрахани. По его словам, приоритетными направлениями для сотрудничества стали энергетика и транспортные связи, передает ТАСС.

Мы наметили ориентиры для дальнейшей совместной работы. Российско-азербайджанские отношения носят взаимовыгодный характер. Среди наших приоритетов — совместная работа по развитию транспортной связанности в регионе, укрепление независимой финансовой архитектуры во взаимных расчетах, сотрудничество в сфере энергетики, развитие промышленной кооперации, в том числе в области судостроения и сельского хозяйства, сотрудничество на Каспии, — уточнил Оверчук.

Вместе с тем Оверчук подписал с азербайджанским коллегой Шахином Мустафаевым протокол очередного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Москвой и Баку. В делегации стран вошли более 40 представителей различных ведомств, а также банковского сектора России и Азербайджана.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю ее дня рождения. В своем послании российский лидер пожелал Алиевой крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и достижений в государственной службе. Также Путин попросил передать теплые приветствия президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и всем членам его семьи.

Россия
Азербайджан
сотрудничество
энергетика
транспорт
договоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина дал девушке пощечину за отказ познакомиться
Российский дрон передумал атаковать ВСУ после неожиданного послания
«Надо остановиться сегодня»: Лукашенко обратился к украинским властям
«Гнилая демократия»: Запад уличили в экспорте свободы с привкусом крови
В Польше раскрыли, как собираются помочь бойцам ВСУ
Экстрадиция украинца по делу о «Северных потоках» может затянуться
Появилось фото ответа Трампа на письмо об ударе по нефтепроводу «Дружба»
В Госдуме раскритиковали сокращение изучения английского языка в школах
В российском регионе жители объявили войну собачнице с десятком лабрадоров
Эксперт объяснил, что обязательно надо сделать для закрытия дачного сезона
Штурмовик намекнул, чего боятся солдаты ВСУ
Трамп не захотел присутствовать на встрече Путина и Зеленского
Почему идеальный дом — это тот, где технику не слышно
Трамп отреагировал на обыски у его экс-помощника
«Мягкая сила»: как нейтральные цвета и простые формы делают нас увереннее
«Это ненормально»: москвичей предупредили о похолодании в конце августа
Терапевт рассказал, как замедлить развитие болезни Альцгеймера
Раскрыто число находящихся в России украинских военнопленных
Востоковед раскрыл, когда КНР сможет выступить гарантом безопасности Киева
Политолог оценил вероятность вторжения США в Венесуэлу
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.