Оверчук: Москва и Баку договорились развивать сотрудничество в энергетике

Россия и Азербайджан наметили ориентиры для совместной работы, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на 23-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами в Астрахани. По его словам, приоритетными направлениями для сотрудничества стали энергетика и транспортные связи, передает ТАСС.

Мы наметили ориентиры для дальнейшей совместной работы. Российско-азербайджанские отношения носят взаимовыгодный характер. Среди наших приоритетов — совместная работа по развитию транспортной связанности в регионе, укрепление независимой финансовой архитектуры во взаимных расчетах, сотрудничество в сфере энергетики, развитие промышленной кооперации, в том числе в области судостроения и сельского хозяйства, сотрудничество на Каспии, — уточнил Оверчук.

Вместе с тем Оверчук подписал с азербайджанским коллегой Шахином Мустафаевым протокол очередного заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Москвой и Баку. В делегации стран вошли более 40 представителей различных ведомств, а также банковского сектора России и Азербайджана.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой по случаю ее дня рождения. В своем послании российский лидер пожелал Алиевой крепкого здоровья, личного счастья, благополучия и достижений в государственной службе. Также Путин попросил передать теплые приветствия президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и всем членам его семьи.