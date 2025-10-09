Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 09:21

В Кремле раскрыли подробности телефонного разговора Путина и Алиева

Песков: Путин и Алиев провели конструктивный и позитивный телефонный разговор

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели 7 октября конструктивный телефонный разговор, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, это был «хороший и позитивный» диалог, в рамках которого главы государств договорились о личной встрече, передает ТАСС.

Достигнута договоренность о том, что два президента сегодня встретятся. Посмотрим на результаты этой встречи. <...> Сейчас мы говорим о государственном визите Путина в Таджикистан, — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Он отметил, что азербайджанский лидер позвонил своему российскому коллеге в день его рождения, чтобы тепло поздравить. Полноформатная встреча президентов России и Азербайджана пройдет в Душанбе 9 октября.

Ранее сообщалось, что свыше 40 мировых лидеров поздравили Путина с днем рождения. Среди позвонивших главе государства в знаменательный день были председатель Китая Си Цзиньпин, индийский премьер-министр Нарендра Моди и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Владимир Путин
Ильхам Алиев
переговоры
Россия
Азербайджан
