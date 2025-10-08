Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 10:20

Более 40 мировых лидеров позвонили Путину в один день

Свыше 40 мировых лидеров поздравили Путина с днем рождения

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Свыше 40 мировых лидеров поздравили российского президента Владимира Путина с днем рождения, передает пресс-служба Кремля. Среди позвонивших главе государства в знаменательный день были председатель Китая Си Цзиньпин, индийский премьер-министр Нарендра Моди и лидер КНДР Ким Чен Ын.

По случаю дня рождения в адрес президента Российской Федерации поступают многочисленные поздравления от глав государств и правительств зарубежных стран, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что лидеры стран СНГ по телефону поздравили президента России с днем рождения. Среди них: глава Азербайджана Ильхам Алиев, армянский премьер-министр Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко.

Во время поздравления Путина с днем рождения Лукашенко отметил, что принципиальность и верность долгу привели российского президента к всенародному признанию в обществе. Белорусский лидер пожелал российскому коллеге неиссякаемых сил и энергии на высшем государственном посту.

Во время поздравления Алиев и Путин рассмотрели вопросы, связанные с развитием отношений Баку и Москвы. Также лидера обсудили текущее состояние диалога между двумя государствами.

До этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что внуки президента тепло и с любовью поздравляют дедушку с днем рождения. Что касается личных планов Путина на знаменательный день, то о них представитель Кремля не смог ничего сказать.

