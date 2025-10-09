В Госдуме оценили проходящие в Душанбе переговоры Путина и Алиева

Встреча президента России Владимира Путина и азербайджанского лидера Ильхама Алиева свидетельствует о стремлении обеих стран к сотрудничеству, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. По ее словам, контакт глав двух государств являлся необходимым в силу наличия ряда вопросов, требующих разрешения.

Практика показывает, что все встречи с Владимиром Путиным проходят конструктивно, всегда обсуждается и решается много чего. А главное — все обещания выполняются, чем могут похвастаться не все мировые лидеры. Эта встреча не могла не состояться, так как было несколько спорных вопросов, которые необходимо обговорить. Данные переговоры — это сигнал двух стран, что мы не желаем никаких разногласий, в том числе сигнал обществу, чтобы обстановка не нагнеталась. Надеюсь и верю, что Азербайджан останется нашим стратегическим партнером, как мы называем тех, кто является нашими друзьями, — подчеркнула Журова.

Ранее появилась информация, что Путин встретился с Алиевым в правительственной резиденции Кохи Сомон в Душанбе. Это первые полноценные переговоры между сторонами за длительное время.