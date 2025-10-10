Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 16:13

Путин заявил, что Азербайджан настроен развивать отношения с Россией

Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото: kremlin.ru/Григорий Сысоев, РИА «Новости»

Азербайджан является практически русскоязычной страной, где изучают русский язык, и это свидетельствует о настрое развивать отношения с Россией, заявил в ходе пресс-конференции в Душанбе президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что очень рассчитывает на развитие таких отношений между двумя странами в будущем.

Напомню, что Азербайджан является практически тоже русскоязычной страной, там практически везде русский язык звучит. Это тоже говорит о том, что в стране настрой на развитие отношений с Россией имеет фундаментальный характер, непреходящий, — сказал президент.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с российским коллегой в Душанбе сообщил об успешной реализации планов двустороннего сотрудничества. Он отметил, что межправительственная комиссия двух стран недавно рассмотрела широкий круг вопросов.

Также сообщалось, что в ходе саммита СНГ в Душанбе состоялась неформальная встреча президентов России и Азербайджана, в ходе которой Путин и Алиев обменялись рукопожатием и обнялись. Этому событию предшествовал неофициальный ужин для руководителей делегаций стран — участниц Содружества.

Владимир Путин
Россия
Азербайджан
душанбе
Кремль
