Алиев рассказал о реализации дорожных карт в отношениях с Россией

Алиев рассказал о реализации дорожных карт в отношениях с Россией Алиев: дорожные карты между Россией и Азербайджаном успешно реализуются

Планы двустороннего сотрудничества Азербайджана с Россией успешно выполняются, заявил президент страны Ильхам Алиев во время встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Душанбе. Он подчеркнул, что межправительственная комиссия двух стран недавно обсудила широкий круг вопросов, включая экономику.

Те дорожные карты, которые мы с вами утвердили, они успешно реализуются, — заявил азербайджанский лидер.

Он добавил, что недавно состоялось заседание российско-азербайджанской межправкомиссии, в ходе которого сопредседатели обсудили широкий спектр тем, включая торгово-экономические вопросы. Повестку дня он назвал «достаточно обширной и позитивной».

Ранее журналист Павел Зарубин сообщил, что Путин встретился с Алиевым в правительственной резиденции Кохи Сомон в Душанбе. Он добавил, что это первые полноценные переговоры двух лидеров за довольно продолжительное время. В ходе беседеы Путин заявил, что интересы России и Азербайджана совпадают. По словам президента, страны очень близки во многих сферах.

Алиев во время двусторонней встречи еще раз поздравил Путина с днем рождения. Он также пожелал всего самого доброго народу России.