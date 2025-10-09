Алиев пожелал Путину и народу России всего самого доброго

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время двусторонней встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Душанбе еще раз поздравил его с днем рождения, передает пресс-служба Кремля. Он также пожелал всего самого доброго народу России.

Буквально два дня назад я вам звонил в связи с вашим днем рождения. Хотел бы еще раз, пользуясь возможностью, вас поздравить и пожелать всего самого доброго вам и вашим близким, дружественному народу России, — заявил Алиев.

До этого журналист Павел Зарубин опубликовал кадры встречи двух лидеров. По его словам, к переговорам Путина и Алиева приковано пристальное внимание.

В ходе беседеы Путин заявил, что интересы России и Азербайджана совпадают. По словам президента, страны очень близки во многих сферах.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Кремль настроен оптимистично в преддверии встречи президентов России и Азербайджана. По его словам, обе стороны обсудят накопившиеся вопросы.