Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 октября 2025 в 16:01

Путин выразил надежду на реализацию совместных планов с Азербайджаном

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что Россия и Азербайджан вместе будут реализовывать большие планы в различных сферах. Заявление российского лидера прозвучало на пресс-конференции по итогу трехдневного государственного визита в Душанбе, где проходит саммит глав стран СНГ. Путин считает, что плохая страница в отношениях с Азербайджаном была перевернута, передает ТАСС

Очень надеюсь, что мы эту страницу перевернули, пойдем дальше и без всяких осложнений будем развивать наши контакты и реализовывать те большие, действительно большие планы, которые есть у обеих стран, и в логистике, и в промышленной кооперации, ну и, кстати говоря, в гуманитарной сфере тоже, — высказался президент.

Путин напомнил, что Азербайджан является практически русскоговорящей страной. Он назвал это признаком того, что настрой на развитие отношений с Россией имеет в стране «фундаментальный характер».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с российским коллегой в Душанбе сообщил об успешной реализации планов двустороннего сотрудничества. Он отметил, что межправительственная комиссия двух стран недавно рассмотрела широкий круг вопросов.

СНГ
Владимир Путин
Азербайджан
душанбе
